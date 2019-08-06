DİYANET'TEN SÜLEYMANCILAR CEMAATİYLE İLGİLİ UYARI GELDİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı tarikatlar araştırmasında, Süleymancılar Cemaati'ne özel bir bölüm ayrıldı. Aydınlık Gazetesi'nin yayınladığı araştırmada yeni bir FETÖ ile karşılaşılmaması için cemaate k

Medyafaresi.com'un haberine göre; Aydınlık Gazetesi, Diyanet İşleri Başkanlığının tarikatlara ilişkin değerlendirme raporunu yayınladı. Raporda birbirinden çarpıcı tespitler yer alırken, Süleymancılar cemaatine yönelik önemli uyarılarda bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gizli tarikat raporunda, özellikle Süleymancıların "ciddiye alınması" gerektiği belirtildi.

Raporda Süleymancılarla ilgili şu değerlendirme yapıldı:

"Süleymancılarla ilgili olarak, onların, birtakım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur."