Medyafaresi.com'un haberine göre; Buna göre, saatlerce çizgi film izleyen çocuklarda, riskli davranışlara yöneltme, fiziksel gelişimi kısıtlama, yanlış benslenmeye yol açma gibi birtakım sorunların ortaya çıkacağı savunulurken, bazı çizgi filmlerin de çocukları "şiddete yönelttiği" vurgulandı. Bazı çizgi filmlerin de "dini ve milli duygulara aykırı olduğu" belirtildi, ancak burada çizgi film ismi sıralanmadı.
Çocukları şiddete yönelten çizgi filmler arasında ise He-Man, Voltran, Ninja Kaplumbağalar, Bugs Bunny sıralanırken, efsanevi çizgi film "Temel Reis" de bu kapsamda değerlendirildi.Bu çizgi filmlerde, "kötüyü yenmek için her yolun mübah olduğu" duygusunun çocukları şiddete yönelttiği öne sürüldü.
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DİYANET'TEN SKANDAL ÇİZGİ FİLM AYRIMI!
Diyanet'in aylık Aile Dergisi'nde çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine yer verildi.
Medyafaresi.com'un haberine göre; Buna göre, saatlerce çizgi film izleyen çocuklarda, riskli davranışlara yöneltme, fiziksel gelişimi kısıtlama, yanlış benslenmeye yol açma gibi birtakım sorunların ortaya çıkacağı savunulurken, bazı çizgi filmlerin de çocukları "şiddete yönelttiği" vurgulandı. Bazı çizgi filmlerin de "dini ve milli duygulara aykırı olduğu" belirtildi, ancak burada çizgi film ismi sıralanmadı.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Çizgi Film Ayrımı, Skandal
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