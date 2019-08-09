DİYANET'TEN KURBANLIK HİSSE UYARISI GELDİ!

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, vekaletle kurban kesim organizasyonlarına ilişkin, "Bazı kampanyalarda 'Şu kadar et karşılığı hisse alınmaktadır' deniliyor. Onun üzerinde artan kısımlara da yeni hisseler oluşturulduğunu duyuyoruz

SonDakika.com'un haberine göre; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, vatandaşlar tarafından kurban ibadetiyle ilgili sıkça yöneltilen sorulara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Akıl sağlığı yerinde, büluğ çağına girmiş ve dini açıdan zengin sayılan her Müslüman'ın kurban ibadetinden sorumlu olduğunu belirten Muslu, temel ihtiyaçların ve borcun dışında 80,18 gram altın, bunun değerinde para veya eşyası bulunan kişinin dinen zengin sayıldığını ve kurban kesebileceğini söyledi.

Muslu, kurbanı hisse sahiplerinin kesmesinin önemli olduğunu ancak bu imkanın bulunmaması halinde kesimin ehliyetli kimseler tarafından belediyelerce belirlenen yerlerde de yapılabileceğini vurguladı.

Vekaletle kurban kesimi konusunda dikkat edilmesi gereken konulara değinen Muslu, "Dinen yapılan işlemin sağlıklı ve sahih olabilmesi için doğrudan herhangi bir vakıf ya da derneğe bağış yapılması durumunda mutlaka umumi bir vekalet verilmesi gerekiyor. Hem alım satımdaki vekalet hem de kesim konusunda hepsini kapsayacak umumi bir vekalet verilmesi lazım." ifadelerini kullandı.