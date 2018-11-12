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Diyanetten Kadir Mısıroğlu açıklaması

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Diyanetten Kadir Mısıroğlu açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği sosyal medyada tepki çeken ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yazar Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaret sonrası gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

 

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