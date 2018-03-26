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Diyanet’ten Barbie bebek açıklaması

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Diyanet’ten Barbie bebek açıklaması
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Murat Kalıç'ın yazdığı makalede, ‘Barbie Bebekler'in “sismik bomba gibi” toplumu tüketime yönelttiği öne sürüldü.

Diyanet 'ten çarpıcı “psikanalizm”çıkışı geldi. Diyanet'in dergisinde, Sigmund Freud'un, ‘Hastaların zihinsel süreçlerinin bilinçdışı unsurları arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaya çalışan' kuramı ‘psikanalizm'in, kapitalizm tarafından tüketimi artırmaya yönelik olduğu savunuldu.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Murat Kalıç'ın yazdığı makalede, ‘Barbie Bebekler'in “sismik bomba gibi” toplumu tüketime yönelttiği öne sürüldü.

Yazıda, psikanalizme karşı İslam'a yönelinmesi istendi. Murat Kalıç'ın kaleme aldığı yazıda şu değerlendirme yapıldı:

“Meseleye ahlaki açıdan yaklaşıldığında, belli mihrakların çıkarlarını ihya etme adına, içinde olup biten her şeyi dışa vurması istenen kadın özelindeki toplum, moda anlayışına hizmet eden tüm ürünlerle her geçen gün kan kaybetmeye devam etmektedir. Nitekim Barbie bebeklerle yetiştirilen dünün kız çocukları, bugün moda dergilerinin tutkulu takipçilerinden olmuştur.”

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