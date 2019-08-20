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DİYANETE NE TEPKİ VERDİ

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DİYANETE NE TEPKİ VERDİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aylık Aile Dergisi'nde, çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Yıllar önce televizyon kanallarında yayınlanan pek çok bilinen çizgi filmi hedef tahtasına oturtan dergide; “He-man, Voltran, Bugs Bunny, Ninja Kaplumbağalar, Temel Reis. Çocukluğumuzun çizgi filmlerine dönüp baktığımızda birçok çizgi filmin ekseninde şiddetin durduğunu görmekteyiz. Ana karakterin şiddet eylemi sonrası ödüllendirilen bir konumda olması, çocuğun şiddeti kabul edilebilir görmesine yol açmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

NURGÜL YEŞİLÇAY TEPKİ GÖSTERDİ

Diyanet’in 90’lı yıllarda yayınlanan çizgi filmlerin isimlerini vererek yaptığı bu çıkışı eleştiren Nurgül Yeşilçay, belki de yıllar önce verilmesi gereken ve günümüzde son derece anlamsız kalan bu çıkışı; “Ninja Kaplumbağalar, Bugs Bunny, Voltran, Temel Reis şiddete yönlendiriyormuş! Ya bunlar bizim 90’lar çizgi filmlerimiz. Hey yeni nesil siz bizi böyle şapşal filan sanıyorsunuz ama biz pisliğiz, şiddetliyiz, saykoyuz oğlum biz! Bakmayın öyle avel avel durduğumuza” sözleriyle eleştirdi.nurgul-ic-wxgq.jpg

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