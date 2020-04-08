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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Merak Edilen O Soruya Cevap Verdi

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Merak Edilen O Soruya Cevap Verdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘Ramazan'da camiler açık olacak mı?’ sorusuna ‘Cemaatle namaza ara verdik. Bu salgın sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak’ diye yanıt verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'e konuk oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, merak edilen "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna yanıt. Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimi cemaatle namaza kapattı. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak"

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz" dedi.

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