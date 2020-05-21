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Diyanet Başkanlığı'ndan Bayram Namazı Açıklaması

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Diyanet Başkanlığı'ndan Bayram Namazı Açıklaması
Diyanet, "Bu yıl maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Kovid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır" açıklamasında bulundu.

Din İşleri Yüksek Kurulu, corona virüs önlemleri kapsamında bayram namazı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Diyanet, corona virüs önlemleri kapsamında bu yıl camilerde bayram namazının kılımayacağını duyurdu. Bayram namazı kılamayanlara ilişkin açıklamalarda da bulunan Diyanet, ''Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekat olarak duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır'' ifadeleri yer verdi.  

Her ilin bayram namazı saatinde minarelerden tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanacağını da açıklandı.

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