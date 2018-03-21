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Diyanet Atatürk’e Fatiha Okumuyor!

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Diyanet Atatürk’e Fatiha Okumuyor!
Atatürk'ün ölüm yıl önümü 10 Kasım 2017 cuma gününde camilerde anılmadığını söyleyen Tezkan, "Diyanet bu ülkenin kurucusuna bir Fatiha’yı bile çok gördü" diye konuştu.

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında sarf ettiği, "18 Mart’ta bütün camilerimizde hutbe okutuldu. Ama hutbenin içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk yok. Sizin kurucunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü neden anmıyorsunuz?" sözlerini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu iyi söylemiş, güzel söylemiş de biraz geç olmadı mı?" dedi.

 Atatürk'ün ölüm yıl önümü 10 Kasım 2017 cuma gününde camilerde anılmadığını söyleyen Tezkan, "Diyanet bu ülkenin kurucusuna bir Fatiha’yı bile çok gördü" diye konuştu.

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünden 4 gün sonra CHP'nin grup toplantısı olduğunu söyleyen Tezkan, Kılıçdaroğlu'na tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Tezkan, Dört gün sonra (14 Kasım 2017) CHP’nin grup toplantısı vardı. Zannettim ki; Kılıçdaroğlu  masaya yumruğunu vuracak. Diyanet’in bu tavrını eleştirecek, verecek veriştirecek. Diyanet hakkında tek kelime etmedi. CHP, Diyanet İşleri Başkanı’ndan hesap sormadı."

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