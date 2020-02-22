Diyane İşlerinde FETÖ Soruşturması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü hakkında, 'FETÖ' soruşturması yapıldı.

Diyanet İşleri Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü FETÖ'ye ilişkin soruşturma başlatıldı. Güçlü'nün Bank Asya'da hesabı olduğu belirlendi ve hesaptaki paraya el koyulmasın diye bütün parayı çektiği ortaya çıktı. FETÖ iddialarına açıklama yapan Güçlü,''Soruşturma açıldı, ifade ve belgelerimi verdim. Basit bir konu, Sanırım herganhi bir suç unsuru da bulunamadı ve dosya arşive kaldırıldı.'' dedi. Emniyet ve Mit, Diyanet İşleri'nin ve Güçlü'nün FETÖ ile irtibatta olduğuna dair herhangi bir tespit olmadığını bildirdi.

Bank Asya'daki para hareketleri şöyle anlatıldı;

“Mezkur hesaba 2013 yılı Ekim ayı ile 2014 yılı Nisan ayı arasında yaklaşık 15 kişi tarafından ortak tasarruf yardımlaşma sandığı hesabı adı altında her ayın belli günlerinde 250 TL ve katları para girişi yapıldığı, 2013 yılı Aralık ayında hesabında 8.049,921 TL, 2014 yılı Ocak ayında 14.921,37 TL, aynı yıl Şubat ayında 26.970,12 TL, Mart ayında ise 26.892,98 TL olduğu, 2014 yılı Nisan itibariyle bakiyenin sıfırlandığı, 2013 yılı Ekim-2014 yılı Nisan tarihleri aralığında ise Bank Asya'ya 250,00 TL ortak fon parası dışında herhangi bir para girişinin yapılmadığı…

Bu bankaya ait kredi kartı kullanımında 2014 Nisan-Eylül aylan arasında 21,31 gibi cüzi miktarda harcama yapıldığı, kredi kartı harcamalarındaki yoğunluğu ise 2013 yılı Haziran ayında Caprice Termal'den yapılan 24 ay taksitli bir ödemenin oluşturduğu…”