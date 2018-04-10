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DİSK'ten 1 Mayıs açıklaması
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Siyaset
10.04.2018 13:31
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs programına ilişkin DİSK Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.
Beko, 1 Mayıs'ın Maltepe miting alanında kutlanacağını açıkladı.
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