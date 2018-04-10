  • BIST 111.040
  • Altın 175,580
  • Dolar 4,0879
  • Euro 5,0370
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

DİSK'ten 1 Mayıs açıklaması

»
DİSK'ten 1 Mayıs açıklaması
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs programına ilişkin DİSK Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

 Beko, 1 Mayıs'ın Maltepe miting alanında kutlanacağını açıkladı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AKP'de Büyük Değişiklik09 Nisan 2018 Pazartesi 12:04
  • Cumhur İttifakı'na Anket Şoku09 Nisan 2018 Pazartesi 09:41
  • Trump: Hayvan Esad bedelini ödeyecek09 Nisan 2018 Pazartesi 09:36
  • İYİ Parti'nin ittifak yapacağı iki partiyi açıkladı!09 Nisan 2018 Pazartesi 09:35
  • Yunanistan ile Takas Söz Konusu Değil09 Nisan 2018 Pazartesi 09:30
  • Türk Askeri Irak'a mı Girdi?07 Nisan 2018 Cumartesi 13:49
  • Erdoğan'dan MİT'e Özel Teşekkür07 Nisan 2018 Cumartesi 11:16
  • Zindashi'ye suç örgütü gözaltısı06 Nisan 2018 Cuma 11:16
  • İstanbul'da FETÖ Operasyonu!06 Nisan 2018 Cuma 11:13
  • "Az bile söyledim"05 Nisan 2018 Perşembe 13:40
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim