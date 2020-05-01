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DİSK Başkanı Gözaltına Alındı

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DİSK Başkanı Gözaltına Alındı
Polis, 1 Mayıs çelengiyle birlikte binadan çıkan topluluğun Taksim’e yürümesine, salgın nedeniyle getirilen kısıtlamaları gerekçe göstererek engel oldu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) Beşiktaş Dikilitaş’taki genel merkez binasında bir araya gelen DİSK yöneticileri kendilerine destek veren milltevekilleriyle, 1 Mayıs kutlaması için Taksim’e çıkmak istedi.

Gruba müdahale eden polis, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisini gözaltına aldı.

”GÖZALTINDAYIZ!”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Gözaltındayız! Bugün Türkiye’nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış!” dedi.

Polis otobüslerine bindirilen sendika yöneticileri emniyete götürüldü. DİSK başkan ve üyelerinin 1 Mayıs’ta gözaltına alınmasına sendikalar ve siyasetçiler tepki gösterdi.

KESK: “DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yöneticilerinin sembolik 1 Mayıs anmasına yapılan gözaltı işlemi asla kabul edilemez. Bir yandan işçileri salgında zorla çalıştırıyorsunuz diğer yandan emeğin ve dayanışmanın günü olan 1 Mayıs’ın sembolik kutlanmasına tahammül edemiyorsunuz!”

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