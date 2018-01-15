Dışişleri: Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır

Dışişleri Bakanlığı sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30 bin kişilik sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması amacıyla Koalisyon'un "SDG"yle birlikte çalıştığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından bu yaklaşımın hatalı olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:"Terör örgütü PYD/YPG'nin ABD desteğiyle Suriye'de sözde "Kuzey ordusu" kurmaya hazırlandığı yönünde uluslararası basında yer alan haberler üzerine, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 10 Ocak günü Bakanlığımıza çağrılarak izahat talep edilmişti. Bu kez, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamaya atıfla, kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve PYD/YPG güdümlü sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30 bin kişilik sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması amacıyla Koalisyon'un "SDG"yle birlikte çalıştığı yönünde haberler çıktığı görülmektedir. Türkiye, DEAŞ'la sahada mücadelenin ve DEAŞ'tan kurtarılan alanlardaki istikrarlaştırma faaliyetlerinin bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'yle işbirliği yapılarak yürütülmesinin yanlış ve sakıncalı olduğunu her düzeyde ve platformda müteaddit kereler bildirmiştir. Öte yandan, sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. Koalisyonun sözkonusu kararının Koalisyonun hangi üyelerinin onayıyla alındığı da bilinmemektedir. Tek taraflı atılan adımları Koalisyon’a mal ederek açıklamak, DEAŞ’la mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış bir harekettir. ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle işbirliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."
- BIST 112.159
- Altın 163,613
- Dolar 3,7964
- Euro 4,6593
- İstanbul 7 °C
- Ankara 0 °C
- Parayı Bulunca Oynadı!
- Türkiye için Korkutan Tespit
- Arda Turan, Medipol Başakşehir ile ilk antrenmanına çıktı
- TEM'de 12 Araç Birbirine Girdi
- Çok Sert Konuştu!
- Meryem Uzerli'nin aşk elçisi
- İhanet mi Etti?
- 50 Kilo Verdi!
- Yargıyı Susturmak İstiyorlar
- Trabzon'da pistten çıkan uçak için bugün operasyon başlıyor
- Kanal İstanbul Güzargahı Açıklandı
- Minibüste akıl almaz olay! 4 kişi engelli gence tekme ve yumruklarla saldırdı
- Doktor Adayı Çocuk Pornocusu Çıktı!
- 'dilenci değilim' diyerek geri çeviren Dilek hayatını kaybetti
- Soruşturma Açıldı!
Dışişleri: Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sözde"Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. Tek taraflı atılan adımları Koalisyon'a mal ederek açıklamak, DEAŞ'la mücadeleye de zarar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çok Sert Konuştu!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sincan'da yapımı tamamlanan Kazan Soda Elektrik Fabrikası açılışında konuştu. Erdoğan, Türkiye sınırında 30 bin kişilik YPG ordusu kuracağını açıklayan ABD'ye çok sert sözlerle tepki gösterdi... Erdoğan, "Bu millet külle
Yargıyı Susturmak İstiyorlarCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL Forumu’nda yaptığı konuşmada, hukukun olmadığını belirterek, “Yargı tümüyle iflas etmiştir” dedi.
'dilenci değilim' diyerek geri çeviren Dilek hayatını kaybettiEDİRNE'de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen ve kendisine verilen parayı, 'Dilenci değilim" diyerek geri çeviren lenf kanseri hastası üniversiteli 27 yaşındaki Dilek Özç
Soruşturma Açıldı!İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlattı.
Dışişleri: Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştırDışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sözde"Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. Tek taraflı atılan adımları Koalisyon'a mal ederek açıklamak, DEAŞ'la mücadeleye de zarar
- 16:46 - Parayı Bulunca Oynadı!
- 15:59 - Türkiye için Korkutan Tespit
- 15:57 - Arda Turan, Medipol Başakşehir ile ilk antrenmanına çıktı
- 15:55 - TEM'de 12 Araç Birbirine Girdi
- 15:51 - Çok Sert Konuştu!
- 12:17 - Meryem Uzerli'nin aşk elçisi
- 12:11 - İhanet mi Etti?
- 11:58 - 50 Kilo Verdi!
- 10:50 - Yargıyı Susturmak İstiyorlar
- 10:49 - Trabzon'da pistten çıkan uçak için bugün operasyon başlıyor
- 10:40 - Kanal İstanbul Güzargahı Açıklandı
- 09:59 - Minibüste akıl almaz olay! 4 kişi engelli gence tekme ve yumruklarla saldırdı
- 09:52 - Doktor Adayı Çocuk Pornocusu Çıktı!
- 09:46 - 'dilenci değilim' diyerek geri çeviren Dilek hayatını kaybetti
- 09:36 - Soruşturma Açıldı!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim