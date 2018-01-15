  • BIST 112.159
  • Altın 163,613
  • Dolar 3,7964
  • Euro 4,6593
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİran: ABD kırmızı çizgiyi aştı, misilleme yapacağız

Dışişleri: Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır

»
Dışişleri: Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sözde"Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. Tek taraflı atılan adımları Koalisyon'a mal ederek açıklamak, DEAŞ'la mücadeleye de zarar

Dışişleri Bakanlığı sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30 bin  kişilik sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması amacıyla Koalisyon'un "SDG"yle birlikte çalıştığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından bu yaklaşımın hatalı olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:"Terör örgütü PYD/YPG'nin ABD desteğiyle Suriye'de sözde "Kuzey ordusu" kurmaya hazırlandığı yönünde uluslararası basında yer alan haberler üzerine, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 10 Ocak günü Bakanlığımıza çağrılarak izahat talep edilmişti. Bu kez, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamaya atıfla, kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve PYD/YPG güdümlü sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30 bin  kişilik sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması amacıyla Koalisyon'un "SDG"yle birlikte çalıştığı yönünde haberler çıktığı görülmektedir. Türkiye, DEAŞ'la sahada mücadelenin ve DEAŞ'tan kurtarılan alanlardaki istikrarlaştırma faaliyetlerinin bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'yle işbirliği yapılarak yürütülmesinin yanlış ve sakıncalı olduğunu her düzeyde ve platformda müteaddit kereler bildirmiştir. Öte yandan, sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. Koalisyonun sözkonusu kararının Koalisyonun hangi üyelerinin onayıyla alındığı da bilinmemektedir. Tek taraflı atılan adımları Koalisyon’a mal ederek açıklamak, DEAŞ’la mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış bir harekettir. ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle işbirliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sert AYM Tepkisi!14 Ocak 2018 Pazar 09:16
  • "Bir Gece Ansızın Geliyoruz, Geleceğiz"14 Ocak 2018 Pazar 09:12
  • Bozdağdan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama13 Ocak 2018 Cumartesi 14:53
  • Erdoğan Talimat Verdi!13 Ocak 2018 Cumartesi 12:08
  • CHP'de Kritik Kongre!13 Ocak 2018 Cumartesi 08:00
  • AYM Açıklaması12 Ocak 2018 Cuma 22:20
  • Karlov Suikastinde Flaş Gelişme12 Ocak 2018 Cuma 21:20
  • "AYM Sınırları AŞTI!"12 Ocak 2018 Cuma 11:15
  • Tek Tek İtirafçı Oluyorlar!12 Ocak 2018 Cuma 11:12
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD için seyahat uyarısı12 Ocak 2018 Cuma 11:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim