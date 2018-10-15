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Dışişleri kaynakları: Konsoloslukta bugün arama yapılacak

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Dışişleri kaynakları: Konsoloslukta bugün arama yapılacak
Dışişleri kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacağı öğrenildi. İncelemenin akşam üstü yapılacağı belirtildi.

2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürerken, bazı Suudi vatandaşları evrak işlemleri için sabah saatlerinde başkonsolosluğa geldi. Başkonsolosluk çalışanları binaya girişlerde evrak işlemleri için gelenlere eşlik ediyor. Konsolosluk önünde yer alan alanda yerli ve yabancı basın mensupları da gelişmeleri takip etmek amacıyla bekleyişi sürüyor.

ARAMA YAPILACAK

Dışişleri kaynaklarından elde edilen bilgiye göre ise, bugün akşam saatlerinde konsolosluk binasında arama yapılması bekleniyor. İncelemenin Türk ve Suudi ekiplerin ortak yapacağı belirtildi.

 

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