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Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçilere tepki: 'Haddinizi aşmayın'

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Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçilere tepki: 'Haddinizi aşmayın'
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bazı büyükelçilerin GKRY’nin Doğu Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin ifadeleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülke temsilcileri hadlerini aşmasın" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, bazı ülke büyükelçilerine, GKRY'nin hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin ifadeleri üzerine, "hadlerini aşmamalarını" tavsiye etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, "Sözkonusu ülkelerin temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz." denildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"HADLERİNİ AŞMASINLAR"

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantıda, bazı Büyükelçilerin, Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de tek taraflı olarak sürdüregeldiği hidrokarbon faaliyetleri konusundaki destek beyan eden ifadelerini yersiz buluyoruz. Sözkonusu ülkelerin temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz.

Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının Ada’nın yegane sahibi gibi davranmakta ısrar ederek tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmesi kabul edilemez bir durumdur. Sözkonusu faaliyetlerle Rum tarafı, Ada’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe saymaktadır. Rum Yönetimi’nin bu uzlaşma ruhundan uzak tutumu, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin ulaşmak için yoğun çaba sarfedegeldiği olası çözümle Ada’da ve Doğu Akdeniz’de ortaya çıkabilecek kazan-kazan temelli ekonomik işbirliği potansiyelini henüz idrak edemediğini göstermektedir.

"TÜRKİYE DESTEĞİNİ SAĞLAMAKTA KARARLIDIR"

GKRY’nin bu sorumsuz adımlarına karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları ve Türkiye gerekli uyarıları en başından bu yana yapmış, haklı kaygı ve infialini dile getirmiştir. Bu çerçevede evvelce de defaatle ifade ettiğimiz üzere, ülkemiz, Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerini savunmakta ve Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır.

Nitekim Sayın Bakanımız, son olarak 23-24 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı ile yaptığı ortak basın toplantısında, Kıbrıs Türk halkının hakkını koruyacağımıza dair kararlılığımızı bir kere daha açıkça vurgulamıştır."

 

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