  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanlığı: "Tanımayacağız"

»
Dışişleri Bakanlığı: "Tanımayacağız"
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Yukarı Karabağ bölgesinde 20 Şubat'ta yapılacak ve gayrimeşru olarak görülen "anayasal değişikliklere ilişkin bir referandumun" sonuçlarının Türkiye tarafından tanınmayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çeyrek asırdır Ermenistan'ın işgali altında olan Yukarı Karabağ bölgesinde, 20 Şubat'ta "anayasal değişikliklere ilişkin bir referandum" gerçekleştirileceğinin öğrenildiği belirtildi.

Söz konusu referandumun uluslararası hukuk ilkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) prensiplerinin açık ihlali niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu ve benzeri eylemler, Yukarı Karabağ ihtilafının barışçı yollardan kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara da zarar vermektedir. Ülkemiz, Azerbaycan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeni bir ihlalini teşkil edecek söz konusu eylemi kınamaktadır. Gayrimeşru gördüğümüz bu referandum ve sonuçları Türkiye tarafından tanınmayacaktır. Yukarı Karabağ ihtilafı Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve işbirliğinin önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir."

 

Geçen yıl Nisan'da Yukarı Karabağ temas hattı ve Azerbaycan-Ermenistan sınırının bazı kesimlerinde yaşanan çatışmaların, statükonun artık sürdürülemez olduğunu ve ihtilafın bir an önce barışçıl şekilde çözümlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, AGİT Minsk Grubu'nun üyesi olan Türkiye'nin, Yukarı Karabağ ihtilafına adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeyi sürdüreceğine dikkat çekildi.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Katil babaya kızları sahip çıktı!18 Şubat 2017 Cumartesi 17:52
  • Seçime kadar cezalara mola!18 Şubat 2017 Cumartesi 17:44
  • Muhalif MHP'liler salona sığmadı18 Şubat 2017 Cumartesi 12:37
  • HDP Vekili gözaltına alındı!17 Şubat 2017 Cuma 16:05
  • MHP ile etkinlik yapılacak17 Şubat 2017 Cuma 15:52
  • BELEDİYEMİZİN ÇALIŞMALARINDAN YURTTAŞ MEMNUNİYET ORANI %7617 Şubat 2017 Cuma 15:42
  • Cezaevinde ilişkiye girdim17 Şubat 2017 Cuma 14:52
  • Gırgır kapatıldı!17 Şubat 2017 Cuma 14:33
  • İşte DEAŞ'ın elinden kurtulan genç kızın kan donduran hayat hikayesi:17 Şubat 2017 Cuma 14:01
  • Çanakkale'de 13 aylık bebek yangında öldü!17 Şubat 2017 Cuma 13:01
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim