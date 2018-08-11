Dışişleri Bakanlığı: 'Gereken karşılık verilecek'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den aldıkları alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 ek vergi uygulayacaklarını twitter aracılığıyla duyurmasına, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tepki gösterdi.

ABD tarafından alüminyum ve çelik ithalatında 23 Mart’ta tüm ülkelere karşı sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 25 ek vergi uygulaması yürürlüğe konulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

HAKKIMIZI SAVUNURUZ

“Ek gümrük vergisine konu demir çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD’ye ihracatımız, 2017’de 1.1 milyar dolar olup, aynı yıl 157 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 0.7’ye (binde 7) tekabül etmektedir. Bu ürünlerde ABD’den 2017 yılı ithalatımız 1.3 milyar dolardır. ABD yönetimince alınan kararlarda asıl kaybeden iki ülkenin üreticileri, özel sektörleri ve ihracatçılarıdır. ABD yönetimince daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, DTÖ kurallarına aykırıdır.İhracatçılarımızı desteklemeye ve menfaatlerini diğer ülkelerin hukuka aykırı uygulamalarına karşı başta DTÖ olmak üzere, tüm uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Trump’ın açıkladığı ek vergi uygulamasına, “Devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir” tepkisini gösterdi. Aksoy, Trump’ın ek vergi kararına ilişkin attığı tweet hakkında soruya cevabında şunları kaydetti:

DEVLET CİDDİYETİ YOK

“Trump’ın, DTÖ kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir. ABD, bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini, yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkimize zarar vereceğini bilmelidir. Türkiye’ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir. Türkiye her zaman sorunların diplomasi, diyalog, iyi niyet ve karşılıklı anlayışla çözülmesinden yanadır.”

ABD MEDYASI TEPKİLİ

ABD medyası, Trump’ın ek vergi kararını tartışırken, NY Magazine dergisi söz konusu kararın “yasal dayanağı olmadığı” ve “ABD’li üreticileri zora soktuğunu” yazdı. Eric Levitz imzalı makalede, kararın Brunson ile ilgili olduğunu, Trump yönetiminin bu konuda ekonomik bir aparatı kullanmasını “yanlış yöntem” şeklinde yorumlandı. CNN ise vergi kararının “ABD’nin ulusal güvenliği” ile nasıl ilgili olduğunun izah edilmediğine dikkati çekti. Washington Post gazetesi de ABD yönetiminin Brunson konusunda elini güçlendirmek için her şeyi yaptığı ancak kararın ilişkileri daha da olumsuz etkilemekten başka bir işe yaramayacağı değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜN FARKINDA DEĞİLLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin aldığı ek vergilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Varank, şunları kaydetti:

“Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Türkiye’nin gücünün farkında değiller. Hedeflerimizden bir milim dahi geri adım atmayacağız. Allah’ın izniyle bu savaşı da hep birlikte kazanacağız”