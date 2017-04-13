Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika 'vize' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. Ondan sonraki süreci nasıl sürdüreceğimizi değerlendirip aldığımız kararları sizlerle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz.

Antalya İşadamları Derneği Derneği’nin (ANTİAD) Akra Otel’de düzenlediği kahvaltılı toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da tüm ekonomik sektörlerin gelişmesi için çabaladıklarını söyledi. Antalya’nın şehircilik açısından büyümesinden memnun olmadığını anlatan Çavuşoğlu, "Aldığımız en önemli kararlardan biri belde belediyelerin kapatılması oldu. Planlamaları ilçe ve il belediyelerine verdik. Ama ekonomi olarak büyüyoruz. Son 15 yılda turizmde ciddi büyüdük. 2002’de 3 milyon gelirken 2014’te 13 milyon turist geldi. Geçen yıl bir düşüş yaşadık. Darbe girişimi, terör saldırıları ve Rusya ile sorun Türkiye’nin imajını biraz değiştirdi. Bu imajı değiştirmek için birlikte çalışmalar yapmalıyız. Turizm sektörünün büyümesi lazım. Çeşitliliği sağlamamız gerekiyor" dedi.

'ŞİMŞEK, TARIM ÜRÜNLERİ YASAĞININ KALDIRILMASI İÇİN RUSYA’YA GİDECEK'



Tarım sektörü ürünlerinin ihracatının son 15 yılda 4 kat arttığını dile getiren Çavuşoğlu, organik tarımı teşvik ettiklerini söyledi. Körfez ülkeleri de dahil başka bilinmeyen ülkelerle ihracat için arayışta olduklarını aktaran Çavuşoğlu, "Rusya uçak düşürmesi hadisesinden sonra sorunlar yaşadık. Bu sorunları maalesef hepsi giderilmiş değil. Bazı tarım ürünlerinin ihracatı konusunda henüz sorun yaşanmaya devam ediyor. Önceki yıllara karşılıklı dönmemiz lazım. Bunları konuşmak ve engelleri kaldırmak için Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek önümüzdeki hafta Rusya’ya gidecek. Heyet Rusların daveti üzerine engellemelerin kaldırılması için oraya gidecek. Bu her iki ülkenin faydasına" dedi.

'16 NİSAN’DAN SONRA AB İLE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ikili ticaretin artırılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Serbest ticaret anlaşmaları imzalamamız gerekiyor. Avrupa Birliği ile de 1990’lı yıllarda imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleştirmek için müzakerelere başladık. Üç tur müzakeler yapıldı ve 16 Nisan’dan sonra AB ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her iki tarafın da bu konuda kararlılığı var. AB kendi kurullarından müzakereler için kararları çıkardı. Günümüz ekonomik anlayışını yansıtmıyor, bunu güncellememiz lazım."

VİZE KONUSUNDA SON ÖNERİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vize konusunda 16 Nisan’dan sonra AB’ye son öneriyi sunacaklarını belirterek, "Bu süreci nasıl yürütüceğimizi değerlendireceğiz. Kararları milletimizle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Türkiye müzakere eden bir ülke. Müzakere etmeyen birçok ülke ile AB vizeleri kaldırdı. Gürcistan ile en son bu anlaşmayı yürürlüğe koydular. Ama biz millet olarak bunu hak ediyoruz. Bu vize serbestisini almamız. En son imzaladığımız göç bunun bir parçasıdır. Göç, vize serbestisi ve geri kabul anlaşmaları birlikte uygulanması gerekiyor" diye konuştu.