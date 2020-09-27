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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Lavrov'un görüşmesinde, "Ermenistan'ın saldırganlığı" konusu ele alındı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu belirtilerek bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarılmıştı.

Açıklamada, sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu vurgulanmıştı.

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