DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YAPIMCISINDAN YENİ PROJE PAYLAŞIMI!

TRT 1'in reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Diriliş Osman'ın haricinde yeni projesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Medyaradar'ın haberine göre; Mehmetçik: Kut'ül Amare, Diriliş: Ertuğrul ve Diriliş Osman dizilerinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Bozdağ, çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan filmini duyurarak binlerce kişiyi heyecanlandırdı.