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"Diriliş Ertuğrul"a 2 bomba transfer!

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"Diriliş Ertuğrul"a 2 bomba transfer!
TRT 1 ekranlarının merakla izlenen dizisi "Diriliş Ertuğrul" tüm hızıyla devam ediyor.

Diziye verilen bir hafta aranın ardından 11 Ocak Çarşamba günü izleyiciyi bomba gibi bir bölüm bekliyor. TRT 1'nin rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna iki yeni oyuncu katılıyor.
Yılbaşı sonrası diğer dizi yapımcılarının aldığı ortak karar uyan Diriliş Ertuğrul ekibi bu hafta ekranlara gelmedi. Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç sevilen dizi 72.bölümüyle 11 Ocak çarşamba günü Trt 1 ekranlarında olacak. Önümüzdeki hafta yayınlanacak Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna iki yeni oyuncu katılıyor.

Nefes kesen fragmanla gelen Diriliş yepyeni bir dekor ve yeni yüzlerle seyirci karşısına geleceğini ortaya koydu. Yeni bölümde Tefkur'un has adamı olarak gelecek olan Vasilyus karakterini canlandıracak isim belli oldu. Vasilyus karakterini Çağdaş Onur Öztürk oynayacak

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