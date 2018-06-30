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Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısından yangın açıklaması

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Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısından yangın açıklaması
Diriliş Ertuğrul dizisinin setinin bulunduğu Beykoz Kundura Fabrikası’nda çıkan yangınla ilgili dizinin yapımcısı Tekden Film yazılı açıklama yaptı.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Tekden Film, Beykoz Kundura Fabrikası’nda çıkan yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde dizi setimizin bulunduğu Beykoz Kundura Fabrikası’nda çıkan yangın, personelimizin ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma hadisesi yaşanmamıştır. Yangın, Beykoz Kundura’da bulunan ağaç ve yapılara herhangi bir zarar vermezken, Diriliş Ertuğrul setinin dekorları yangında tamamen zarar görmüştür” denildi.

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