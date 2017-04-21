Dinç Bilgin itiraz edecek

Etibank'ın eski sahibi Dinç Bilgin, hakkında verilen 6 yıl 8 aylık hapis cezasına ilişkin Yargıtay 7. Ceza Dairesinin onama kararına itiraz edecek.

Bilgin’in avukatları henüz yargı yollarının tüketilmediğini belirterek, onama kararının bozulması için Yargıtay Başsavçılığına başvuruda bulunacaklarını belirtiler.

Avukatlar ayrıca Bilgin’e hapis cezası veren yargıçların FETÖ davasından tutuklanmış olmalarının verdikleri kararların bozulmasını gerektirdiğini vurguladılar. Nitekim Yargıtay Başsavcılığının İstanbul 8. Ağır Cesa Mahkemesinin verdiği hapis cezanın bozulmasını talep ettiğini, buna rağmen Yargıtay 7. Ceza Dairesinin onama kararı vermediğine dikkat çektiler. Bu kararın bozulması için de Yargıtay Genel Kurul’na itiraz edeceklerini bildirdiler.

Bilgin’in avukatlarının verdiği bilgiler şöyle :

“Yargıtaya ilettiğmiz dilekçemizde Dinç Bilgin’ni banka borcunu tamemen ödediği belgelenmiş durumdadır. Borç ödendiği için TMSF davadan çekilmiş durumdadır. TMSF kamu zararı kalmadığı için davadan çekildi. TMSF’ye 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapıldı. Buna karşın 800 bin liralık bir kredi nedeniyle mahkumiyet verildi. Mahkumiyet kararını veren hakimler FETÖ’den tutuklandı. Bu nedenlerle Yargıtay’ın onama kararının bozulması için Yargıtay Başsavcılığına, konunun Yargıtay Genel Kuruluna götürülmmesi için dilekçe vermiş bulunmaktayız. Ayrca zimmet suçu yasada yeniden tanımlandığı için Dinç Bilgin ve banka yöneticilerinin yeniden yargılanmaları için de başvuruda bulunacağız.”