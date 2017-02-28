Dilin kemiği yok!

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, kendisine 'Sen kimsin!' diyerek çıkışan Nihat Doğan'ın, özür dilemesine rağmen hâlâ kanalda programına devam etmesinden rahatsızlık duyduğu kulislerde konuşuluyor. Beyaz TV'nin vereceği karar merakla bekleniyor...

Geçtiğimiz günlerde Nihat Doğan'ın hükümete yakın Beyaz TV'de sabah yayınlanan magazin programında, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek hakkında 'Sen kimsin müsteşar!' ifadesini kullanmıştı. Daha sonra Müsteşar'dan Twitter'da ve canlı yayında özür dilemesine rağmen hâlâ kanalda kalması, Müsteşar İpek'in rahatsız ettiği öne sürülüyor... Müsteşar Kenan İpek'in rahatsızlığından dolayı Beyaz TV yönetimi ne karar verecek?

NİHAT DOĞAN'IN TELEVİZYONDAKİ MÜSTEŞARI RAHATSIZ EDEN KONUŞMASI

Bir televizyon programında FETÖ soruşturmasında yargılanan infaz koruma memurlarının adliyeye 'şık' kıyafetlerle çıkarılmasını eleştirerek, 'alçak gardiyanlar' ifadesini kullanan şarkıcı Nihat Doğan'a, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’ten gelen tepki üzerine "Sen kimsin. Müsteşar da neymiş. Kim tanır seni, beni dinleyeceksin lan, bunların cevap hakkı yok" ifadesini kullandı. Bu ifadelerin, daha sonra maksadını aştığını düşünen Doğan, akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. "Sizin FETÖ ile olan mücadelenizi öğrenince konuştuklarımdan utandım. Bu konuşmamın terbiye sınırını aştığının farkındayım"

DOĞAN GERİ ADIM ATTI

Gardiyanlara ‘alçak’ diyen Nihat Doğan’a müsteşardan yanıt Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, şarkıcı Nihat Doğan’ın canlı yayında infaz ve koruma memurlarına yönelik hakaret içeren sözlerine tepki göstermişti.

Müsteşar Kenan İpek yayınladığı mesaj şöyle: "Bir TV kanalında, şarkıcı olduğu söylenen ve haber programına ne için katıldığı anlaşılamayan kişinin Ceza İnfaz Personelimize yönelik Ağır hakaretler içeren sözleri, sorumluluk bilinci ve üstün görev anlayışıyla görevini yerine getiren Personelimizi derinden üzmüştür. Bu şahsın Tüm Ceza İnfaz personelimize yönelik hakaret içeren sözler sebebiyle hukuk zemininde gereğine tevessül edilecektir."