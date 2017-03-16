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Dilber Ay: "Paramı vereceksin arkadaş"

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Dilber Ay: "Paramı vereceksin arkadaş"
MÜYORBİR Genel Kurulu’na katılan Dilber Ay, “Hakkım yöneticilerin ceplerine gidiyor. Gariban, köyümde yaşayan bir kadınım. Hep indiregandi yapıyorlar” dedi.

 Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nin (MÜYORBİR) 9. Olağan Genel Kurulu, yine kavga ve tartışmalara sahne oldu.

Gazetecilerin alınmadığı salondan sesler yükselirken, verilen arada Dilber Ay ve eşi İbrahim Karakaş’ın bir köşeye çekilip sakinleşmeye çalışmaları dikkat çekti.

Daha önce 3 bin TL telif parası alırken, bu rakamın 700 TL’ye düştüğünü söyleyen Ay, “Ben Dilber Ay’ım, 50 yılımı verdim bu halka. Nerede bu para? Göndermeyin kardeşim bu parayı, bunu da istemiyorum. Bunu sorduğumda bir cevap verilmedi. Üyelik kartım geldi ama para kartım yok. Param yöneticilerin cebine gidiyor. Hakkım en az 5 bin TL vereceksin arkadaş. Gariban, köyümde yaşayan bir kadınım. Hep indiregandi yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Yaka kartı olmadan kimsenin oy kullanamadığı kurulda İbrahim Karakaş, Eşi Ay’la laubali konuştuğunu iddia ettiği güvenlik görevlileriyle kavga etti.

Birbirlerini tehdit edip dışarıya çağıran taraflar, araya girenler tarafından sakinleştirildi.

Bu sırada bazı görevlilerin Karakaş’a “Buranın ağası biziz lan!” diye bağırması gözlerden kaçmadı.

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