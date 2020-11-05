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Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıl süren ilişkisi kısa bir süre önce biten Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay ile görüntülendi.
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Cihangir'de kameralara yakalanan ikilinin rahat tavırları dikkat çekti.
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Dilara Aksüyek, kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Onur Bay’ı gecce boyunca öpücüklere boğdu.
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Mekan çıkışı soruları yanıtlamayan çift, muhabirlere "İyi gecceler" demekle yetindi.
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- Erdoğan yeni yasakları açıkladı: Saat 22'de kapanacak
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Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı! Öpmelere doyamadı
Arıza dizisinde rol alan Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay ile görüntülendi.
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Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı! Öpmelere doyamadıArıza dizisinde rol alan Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay ile görüntülendi.
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- 08:00 - Erdoğan yeni yasakları açıkladı: Saat 22'de kapanacak
- 08:00 - Türk Lirası da enkaz altında: Cumhuriyet'ten olay manşet
- 08:00 - Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı! Öpmelere doyamadı
- 10:00 - Rıza Bey Apartmanı’nda mucize! Üç yaşındaki Ayda 91 saat sonra canlı çıkarıldı
- 08:50 - Mesele boy değil yürek
- 08:30 - Fransa'da Ülkü Ocakları yasaklandı
- 08:20 - İrem Derici'den Demet Akalın'a gönderme !
- 08:08 - Aslı Enver'den olay çıkaracak sözler!
- 16:17 - Örnek Sanatçı
- 16:03 - Davutoğlu Erdoğan'ı hiç beklemediği yerden vurdu
- 15:56 - Bahçeli koronaya mı yakalandı? Flaş açıklama
- 15:52 - Son dakika... Burhan Kuzu'ya veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- 15:47 - Şeyma Subaşı'nın paylaşımları tepki çekti
- 15:23 - Celal Şengör isyan etti: Lütfen şu 6,6’yı artık silin
- 15:17 - Uzman isim tek tek sayıp uyardı! İşte 7 ve üzeri büyük deprem beklenen 18 şehir!
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