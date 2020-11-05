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Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı! Öpmelere doyamadı

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Dilara Aksüyek-Onur Bay aşkı! Öpmelere doyamadı
Arıza dizisinde rol alan Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay ile görüntülendi.
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    Ceyhun Mengiroğlu ile 5 yıl süren ilişkisi kısa bir süre önce biten Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay ile görüntülendi.

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    Cihangir'de kameralara yakalanan ikilinin rahat tavırları dikkat çekti.

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    Dilara Aksüyek, kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Onur Bay’ı gecce boyunca öpücüklere boğdu.

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    Mekan çıkışı soruları yanıtlamayan çift, muhabirlere "İyi gecceler" demekle yetindi.

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