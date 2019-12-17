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Dilan'ın Aybuke Çıkışı!

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Dilan'ın Aybuke Çıkışı!
Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisi Furkan Andıç'la aşk yaşamaya başlayan arkadaşı Aybüke Pusat'la ilgili sorulara sert çıktı: "Benim bu konuyla bir alakam yok. Konuşmak istemiyorum."

Dilan Çiçek Deniz önceki gecce menajerinin doğum günü partisinde görüntülendi.

Bir ara kapıya çıkıp muhabirlerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, Aybüke Pusat ile ilgili sorulara sert çıktı. İddialar hakkında konuşmak istemeyen Dilan Çiçek Deniz, "Benim bu konuyla bir alakam yok. Konuşmak istemiyorum" dedi.

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç çifti ayrıldıktan sonra, Aybüke Pusat’ın Andıç’la yakınlaştığı iddia edilmiş hatta ikili havaalanında birlikte görüntülenmişti.

İddialar hakkında konuşmak istemeyen Dilan Çiçek Deniz, "Benim bu konuyla bir alakam yok. Konuşmak istemiyorum" dedi.

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç çifti ayrıldıktan sonra, Aybüke Pusat’ın Andıç’la yakınlaştığı iddia edilmiş hatta ikili havaalanında birlikte görüntülenmişti.

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