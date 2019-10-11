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DİLAN ÇITAK TATLISES MURAT AYTULUM DEFİLESİNE ÇIKTI!

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DİLAN ÇITAK TATLISES MURAT AYTULUM DEFİLESİNE ÇIKTI!
Deri üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Murat Aytulum, 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunu Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında sundu. Defilenin sürpriz konuğu ise İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Tatlıses oldu.

Murat Aytulum, Mercedes Benz Fashion Week İstanbul kapsamında NO'34 adını verdiği İlkbahar Yaz 2020 koleksiyonu sundu. Renklerin ağır bastığı defile, renkli görüntülere sahne oldu.

Koleksiyondaki renkler ve rengarenk siluetler İstanbul'un eğlenceli haline göndermeler yaparken, grafik baskılar, siyah-beyaz desenler de şehrin karmaşık yönünü ortaya koyuyor.

Defilenin finali renkli balonlar ve Dilan Tatlıses’in podyuma çıkmasıyla renklendi. lakin, ünlü şarkıcının podyuma tek başına çıkıp yürüdüğünü düşünmeyin. Zira Aytulum ile el ele çıkması, sanki koleksiyonu birlikte hazırlamışlar da selamlamaya da birlikte çıkmışlar gibi bir imaj oluşturdu.

Daha önce de İdo Tatlıses Podyuma çıkarak marifetini göstermişti.

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