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Dilan Çıtak Tatlıses Koronaya Yakalanmasına Rağmen Maskesiz Geziyor !

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Dilan Çıtak Tatlıses Koronaya Yakalanmasına Rağmen Maskesiz Geziyor !
Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalanmasına rağmen dışarıda maskesiz dolaşmaya devam ediyor. Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir döviz bürosuna giden şarkıcı, “maskesiz girmeyin” uyarısının yanında maskesiz görüntülendi.

ÇEKTİĞİ AĞRILARA RAĞMEN 

Dilan Çıtak Tatlıses, nisan ayında koronavirüse yakalandığını sosyal medyada “Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır” mesajıyla duyurmuştu. Şarkıcı, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu, ancak bu süreçten ders çıkarmadı.

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ÇALIŞANLARDAN İSTEDİ 

Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir döviz bürosuna giden Dilan Çıtak Tatlıses, kapıdaki uyarıya rağmen içeri maskesiz girdi.

Dışarı çıkacağı sırada basın mensuplarını fark eden şarkıcı, büro çalışanlarından maske istedi. Aldığı maskeyi takıp poz veren Tatlıses, “Maskemi arabada unuttum” açıklamasını yaptı.

ALBÜMÜ ERTELEDİK

Döviz bozduran Dilan Çıtak Tatlıses, “Genelde dövize yatırım yaparım” dedi. Babasının şarkılarından oluşan yeni albümünü pandemi nedeniyle erteleyen şarkıcı, yakında stüdyoya gireceğini de açıkladı.

KAYNAK: Hürriyet

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