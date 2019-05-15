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DİLAN ÇİÇEK'TEN D VİTAMİNİ POZU

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DİLAN ÇİÇEK'TEN D VİTAMİNİ POZU
Bu yıl 72'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılmak için Cannes'a giden Dilan Çiçek Deniz, "D vitamini alıyorum" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz, bugün başlayacak ve 25 Mayıs tarihine kadar sürecek olan 72. Cannes Film Festivali'ne katılıyor.

"D VİTAMİNİ ALIYORUM"

Netflix'in bir dizisinde rol alacağı öğrenilen Oyuncu Cannes'da verdiği bu pozu, "D vitamini alıyorum." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

AMİRİNDEN FİKİR ALDI!

Dilan Çiçek Deniz, Cannes'a gitmeden önce usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'yla bir araya gelmişti. Beşikçioğlu'na "Amirim" diye seslenen Deniz, ''Netflix'te yayınlanacak yeni dizi projem hakkında birkaç şey danıştım. Onun fikirleri benim için çok önemli" açıklamasında bulunmuştu

 

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