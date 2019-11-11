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DİLAN ÇİÇEK DENİZ SEKSİLİĞİNE ÇOK GÜVENİYOR!

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DİLAN ÇİÇEK DENİZ SEKSİLİĞİNE ÇOK GÜVENİYOR!
Zayıflığı ile oldukça konuşulan Dilan Çiçek Deniz gayet sağlıklı olduğunu söyledi ve "Bir kaç kilo alsam iyi olur. Ben seksiliğime çok güveniyorum" itirafında bulundu.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Fashion Film Festival İstanbul ödül Töreni'ne katıldı. Mini elbisesi ve zayıflığıyla dikkat çeken oyuncu, magazin gazetecileriyle ayak üstü sohbet etti. Deniz, “Tabii birkaç kilo alsam iyi olur ama kendimi sağlıklı hissediyorum. Ben seksiliğimede çok güveniyorum” diye konuştu. Gecede ilk defa ödül veren Dilan Çiçek Deniz heyecanlı olduğunu da belirtti.

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