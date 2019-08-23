DİKKAT! ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN SON GÜN

DHA'nın haberine göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversiteye gidilerek, kayıt yaptırma süreci bugün sona erecek.
16 Ağustos’ta başlatılan e-kayıt işlemleri 21 Ağustos tarihinde sona erdi. Üniversitelere şahsen başvurular ise bugün tamamlanacak.
2019-YKS yerleştirmeleri sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini 23 Ağustos'ta (bugün) tamamlamadığı takdirde kayıt haklarını kaybedecek.