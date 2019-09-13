DİKKAT! İSTANBUL İÇİN FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nun fırtına uyarısının dün yaptığı uyarının ardından bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) uyarıda bulundu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Meteoroloji, bugün etkili olacak fırtınanın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceğini belirterek, "Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" demişti.

AKOM’dan yapılan açıklamada da kentte sabah 09.00 gibi rüzgarın kuzeyden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 50-80 kilometre hızla etkili olmasının beklendiği söylendi.

AKOM, akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle ağaç, direk, tabela devrilmesi çatı uçması gibi olaylara karşı özellikle uyarı yaptı.