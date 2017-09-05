DİKKAT! Fiyatları bu gece artıyor

Motorin ve benzinin pompa fiyatları bu gece 7 kuruş artıyor.

Dolar ve hampetrol fiyatlarında önemli bir değişiklik olmamasına karşın, motorin ve benzinin pompa fiyatları bu gece 7 kuruş artıyor.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 6 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin ve benzinin pompa satış fiyatlarında 7 kuruş artış beklenmektedir" denildi.