Dolar ve hampetrol fiyatlarında önemli bir değişiklik olmamasına karşın, motorin ve benzinin pompa fiyatları bu gece 7 kuruş artıyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 6 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin ve benzinin pompa satış fiyatlarında 7 kuruş artış beklenmektedir" denildi.
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DİKKAT! Fiyatları bu gece artıyor
Motorin ve benzinin pompa fiyatları bu gece 7 kuruş artıyor.
Dolar ve hampetrol fiyatlarında önemli bir değişiklik olmamasına karşın, motorin ve benzinin pompa fiyatları bu gece 7 kuruş artıyor.
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