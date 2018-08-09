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Dikkat! Bugün de devam edecek

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Dikkat! Bugün de devam edecek
Meteoroloji; Rize, Artvin, Giresun ve Ordu kıyı şeridinde yağışların devam edeceğini bildirdi ve yetkililer Karadeniz'de sel uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğuda 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 30 
İstanbul: Parçalı bulutlu 32 
İzmir: Az bulutlu ve açık 37 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 
Antalya: Az bulutlu ve açık 38 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 29 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerine kadar kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 30 
Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 

 

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