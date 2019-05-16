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"Dikiş yaparken şarkı söylerdim"

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"Dikiş yaparken şarkı söylerdim"
İzmir sosyetesinin ünlü modacısı Leyla Boztaş İstanbul'da iki parçalık single çalışması yapıyor.

Yakın arkadaşlarının sesini çok beğendiğini single yapması için zorladığını söyleyen Boztaş, arkadaşlarının ısrarı üzerine şarkı yapmaya karar verdiğini söyledi.
Dikiş yaparken şarkı söylüyordum!
Ünlü modacı Boztaş "sesim güzeldi, arkadaşlarım çok söylerdi sana single yapalım diye hiç umursamazdım, zaman zaman kendi arkadaş toplantılarında şarkılar söylerdim. Herkes çok beğenirdi. Bu işi profesyonel olarak düşündüm ve single'ı yaptım. " dedi.

Moda sektörünü bırakmıyacağını İzmir, Ankara arasında mekik dokuyacağını söyleyen modacı bu işi profesyonel olarak daha iyi yerlere getirmek istediğini belirtti.

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