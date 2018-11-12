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Dikili'de göçmen teknesi battı: 4 ölü, 6 kayıp

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Dikili'de göçmen teknesi battı: 4 ölü, 6 kayıp
İzmir'in Dikili ilçesinde umut yolculuğuna çıkan kaçakları taşıyan fiber teknenin batması sonrasında 2'si çocuk 4 göçmenin cesedi bulundu, 2'si kendi imkanlarıyla olmak üzere 5 göçmen kurtarıldı.

Halen kayıp durumdaki 6 kişinin aranmasına devam ediliyor. İzmir'de son dönemde Karaburun'da batan teknedeki 8 göçmenin cesedine ulaşılmış, 26 kişi ise bulunamamıştı. Bir diğer olayda ise göçmenleri taşıyan kamyonun kazasında 23 kişi ölmüş, 25 kişi ise yaralanmıştı.

Bu sabah saat 06.20 sıralarında Dikili Denizköy Mahallesi açıklarındaki Karaada'da bulunan balık çiftliğindeki görevliler, göçmen teknesinin battığı ihbarında bulundu. Bu sırada 2 göçmen yüzüp adaya çıkmayı başardı. Bu 2 kişiyi alan Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, denizden ve havadan bölgede arama çalışması başlattı. Balıkçıların da destek verdiği bu aramalar sırasında 2'si çocuk olmak üzere 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Kendi imkanlarıyla kurtulan 2 kişinin yanı sıra 3 kişi de denizde bulunup son anda yaşama tutundu. Kurtarılan kişiler, Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hipotermi tehlikesi yaşayan bu kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kayıp olan 6 kişinin arama çalışmaları ise halen devam ediyor. Teknede 14'ü Afgan 1'i İranlı toplam 15 göçmenin olduğu öğrenildi.

JANDARMA DA DEVREDE

Bunun yanı sıra jandarma da, kilometrelerce uzunluktaki kıyı bandında olası ceset vurmasına karşı arama kurtarma devriyelerini sürdürdü. Kurtarılan kişilerin verdiği bilgiler sonrasında, insan tacirlerinin yakalanması için çalışmalar devam etti. Bölgeye çıkan tüm güzergahlardaki güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu. Bu arada yaşanan bu olay bölgede 3'üncü göçmen faciası oldu. Daha önce Karaburun'da batan teknedeki 8 kişinin cesedine ulaşıldı, 26 kişi ise halen bulunamadı. Bir diğer olayda göçmenleri taşıyan kamyon kazasında 23 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

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