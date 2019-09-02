DİJİTAL YAYINLARA RTÜK DENETİMİ GELİYOR!

RTÜK, internet ortamında sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları bugünden itibaren denetlemeye başlayacak.

Sacitaslan.com'un haberine göre; RTÜK’ün CHP’li Üyesi Taşcı, denetimde RTÜK’ün ilk hedefinin yabancı basın kuruluşları olacağını ifade etti. RTÜK, internet ortamından yayın yapan basın kuruluşlarını ve hizmet satın alımı yoluyla yayın yapan kuruluşları denetlemeye bugün itibarıyla başlıyor.

RTÜK, internet üzerinden yapılan yayınların denetimine ilişkin hazırladığı uygulama yönetmeliğini Eylül 2018 tarihinde yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi. Yaklaşık bir yıl boyunca burada bekletilen yönetmelik, 1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik uyarınca internet yayıncılarına RTÜK’ten lisans almaları için verilen süre 1 Eylül’de doldu.