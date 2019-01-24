"Dijital dünya'da yerimizi alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Harita Uygulaması tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Milli Savunma Bakanlığımızın ve üniversitemizin değerli mensupları; sevgili öğrenciler; kıymetli misafirler; biraz önce izlediğimiz Harita Genel Müdürlüğü Küre ve Atlas Milli Harita uygulamalarımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Şimdi harita genel müdürlüğümüzün, milli savunma bakanlığımızın çatısı altında ortaya çıkmış olması bizler için iftihar vesilesidir. Her ne kadar bugün resmen hizmete açıyor olsak da bu uygulamaların gerisinde Türkiye'nin geçmişten bugüne tüm birikiminin yattığı biliyoruz. Niye bu kadar geciktik diye hayıflanıyoruz. Bardağın dolu tarafından baktığımızda ise hamd olsun milli harita uygulamamıza kavuştuk diyoruz.

Dijital dünyadan söz ediyoruz. Geçtiğimiz yıla baktığımızda dünyanın en değerli 5 şirketinin tamamının, ilk 10 şirketin 7'sinin dijital teknoloji hizmet şirketleri olduğunu görüyoruz. Savunma Sanayiindeki millilik oranını yüzde 65 seviyesine çıkardık. Türkiye uzay ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtik.

Araştırma, geliştirme merkezlerimizin sayısı şu an itibari ile 1000'i geçti. Teknopark sayımız 81'i buldu. Gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin her geçen yıl arttığını görüyoruz. Bugün tanıtım törenini yaptığımız harita programlarımız da bu gayretlerimizin bir örneğidir.

Biz "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye" diyerek bu süreçte yerimizi alıyoruz. Bugün artık gücün belirleyicisi, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olarak ifade ediliyor. Verinin değere dönüşmesi ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahiplenilmesiyle mümkün. Nasıl ülkemizin her karış toprağı bizim için canımız pahasına sahipse, her veriye aynı gözle bakmalıyız. Bugün artık kendi ürettiğimiz verinin ülkemizin kontrolünde olması da siber dünyadan gelecek saldırıya karşı tedbirlerin alınması da başlı başına güvenlik meselesidir.

Tüm bu işlerin kararlılıkla yürütülmesi için dijital dönüşüm ofisimizi görevlendirdik. Bu ofis direkt olarak şahsıma bağlandı. Amacımız sadece anlık veriyi takip etmek değil, asıl olarak bu veriyi işleyerek anlamlı hale getirecek ve kullanılabilir hale getirecek adımların atılmasını sağlamaktır. Verinin işlenmesinde zaman, konum, harita bilgisi gibi hususlar kritik öneme sahip.İşte bugün tanıtımını yaptığımız; Harita Genel Müdürlüğü ATLAS ve KÜRE uygulamaları bu bakımdan hayati öneme sahiptirler. Daha önemlisi bu süreçte yapay zekanın öne çıkmasının kaçınılmaz hale gelmesidir. Yapay zeka, dünyanın geleceğine damga vuracak yepyeni bir devrimdir. Bu büyük değişim sürecini kontrollü bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. Gerekli hazırlığı yapmadan böyle bir değişim seline kapılmak, bizi çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirecektir.