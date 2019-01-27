Digital dünya'da yerlerini aldılar

Müziğin ünlü isimleri, dijital çağa ayak uydurdu. Funda Arar, Murat Boz ve Sezen Aksu gibi yıldızlar, Youtube kanalı açıp şarkılarını paylaşıyor. Ama söz yazarı, besteci, aranjör derken; tıklamalardan sanatçılara pek kazanç kalmıyor.

Müzik kanalı Kral TV'nin 1 Şubat'tan itibaren dijital yayın hayatına geçmesiyle bir devir sona eriyor. Geçmiş dönemlerdeki gibi 'Klip, ilk kez şu kanalda yayınlanacak' açıklamaları geride kaldı artık.

Çağ, dijital medya çağı. Müzik sektörü; plak, kaset, CD ve artık dijital indirme dönemiyle git gide kan kaybederken, sanatçılar teker teker çağa ayak uydurmaya çalışıyor. Sanatçılar artık kliplerini kendi açtıkları sosyal medya kanalları üzerinden yayınlıyor. Funda Arar, Ebru Gündeş, Murat Boz, Sezen Aksu gibi isimler Youtube kanalı açarak şarkılarının güncel versiyonlarını dinleyici ile buluşturuyor. Ancak kendi ceplerinden para harcayarak açtıkları Youtube kanallarından yorumcuların çok az ücret aldıklarını öğrendim. Yorumcular, sosyal medyada açılan kanallardan sadece meslek birlikleri üzerinden yüzde 10'luk pay alırken, şarkının bestecisi, müziğini yapan ise tüm haklarını Youtube kanalından alabiliyormuş. Yorumcunun, cebinden para harcayarak hazırladığı vidoelarla buluştuğu sosyal medya kanallarından üç kuruş para alması entreresan.

Müziğin ucuzlaştığı bu dönemde gerekli düzenlemelerin kanunlaşması, tüm yorumcuların da tıpkı söz-müzik yazarları gibi yorumcu kimliklerinden yüzde 10'luk gibi cüzi bir pay yerine gerçek hakkını alması için buradan tüm meslek birliklerine çağrıda bulunuyorum.