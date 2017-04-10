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Diego Maradona'nın yatak sırlarını ifşa etti

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Diego Maradona'nın yatak sırlarını ifşa etti
Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın 8 yıl ilişki yaşadığı eski sevgilisi Veronica Ojeda, "Sık sık benden kadın polis gibi giyinmemi isterdi" dedi.

Diego Maradona'nın 8 yıl boyunca aşk yaşadığı ve Diego Fernando isminde bir de oğlu olduğu Veronica Ojeda'dan çarpıcı açıklamalar...

"YATAKTA KİMSE ONU GEÇEMEZ"

Katıldığı bir radyo programında Maradona ile aralarında yaşadıkları tutku dolu aşkı anlatan Ojeda, "Diego, gördüğüm en iyi aşıktı. Aynı şey onun açısından benim için de geçerli. Yatakta onu kimse geçemez. Ondan sonra iki yıl boyunca kimseyle yatmadım. Hayatımda yaşadığım en iyi geceyi Diego ile birlikte geçirdim" dedi.

"O GECEYİ UNUTAMIYORUM"

Dünyaca ünlü futbolcu ile aralarında gerçek bir tutku olduğunu belirten Ojeda, "Karayipler'deydik ve ıssız bir sahildeydik. Sadece tekneyle oraya gidebiliyordunuz. O geceyi unutamıyorum. Hayatımın aşkı hiç kuşkusuz oydu. Bunu her zaman söyledim. Yatakta ona 10 üzerinden 10 veriyorum. Aramızda gerçek bir tutku vardı. Diego, sık sık benden kadın polis gibi giyinmemi isterdi. O kostümler ve diğerleri halen duruyor" ifadelerini kullandı.

"HAVUZUN İÇİNDE BERABER OLDUK"

Veronica Ojeda, "Bir keresinde Kolombiya'daki bir partide etrafta insanlar varken yüzme havuzunun içinde birlikte olmuştuk. İnsanların bizi fark edip etmediğini bilmiyorum" şeklinde konuştu.

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