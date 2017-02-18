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Didim’de seri katil dehşeti

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Didim’de seri katil dehşeti
Aydın'ın Didim ilçesinde cezaevinden iki ay önce tahliye olan Kadir Kaçar (27), iki günde üç kişiyi öldürüp kayıplara karıştı. Peş peşe cinayetler işleyen katil, dün akşam saatlerinde Söke'de kıstırıldı.

Polisle çatışmaya giren Kaçar, bir polisi yaraladı, ancak bir süre sonra yakalandı.

Önceki gün, Cumhuriyet Mahallesi 1171 Sokak'taki 75. Yıl Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde cinayet işlendi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Kaçar, Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler'in (63) ağzına silah dayayıp tetiğe bastı. Diler, sevk edildiği Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'nde kurtarılamadı.

İki ceset daha bulundu Bu cinayet araştırılırken, Kaçar'ın bir gün önce iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı. Altınkum Mahallesi'nde Zonguldaklılar Sitesi'ne giden yolda iki erkek cesedi bulundu.

Öldürülen kişilerin Yaşar Kaya (42) ve Şamil Olca (27) olduğu tespit edildi. Kaçar'ın arkadaşı oldukları öğrenilen Kaya va Olca'nın uyuşturucu ticareti nedeniyle Kaçar tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Bu cinayetlerin ardından bir ihbarı değerlendiren ekipler, Kaçar'ın Söke'ye gittiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda polisle silahlı çatışmaya giren Kaçar, bir polisi yaraladı.
Ancak kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

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