  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

Didik didik aradılar!

»
Didik didik aradılar!
ADANA'da 1500 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya polis helikopteri, havadan destek verdi.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 'Adana Güven 1 Operasyonu' adı altında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 1500 polisin katıldığı, 4 eğitimli detektör köpeğin kullanıldığı uygulamada helikopter ile havadan destek verildi. Kent geneli 25 sabit noktada önleyici yol denetimi yapılırken, 10 bölgede umuma açık yerlerde incelemelerde bulunuldu. Sabit nokta yol denetiminde detektör köpeklerle arama yapılırken, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli kadın polisler ise okulların açılması nedeniyle aileleri bilgilendirici broşürler dağıttı. 

1 POLİS YARALANDI

Kontrol noktasında plakasız bir motosiklet, dur ihtarında bulunan polis memuruna çarptı. Olayın ardından kaçmaya çalışan motosikletli sürücüsü Doğan D., uzaklaşamadan yakalandı. Doğan D. gözaltına alınırken, yaralı polis ise hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun bacağının kırıldığı belirtilirken, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

EMNİYET MÜDÜRÜ DENETLEMELERE KATILDI

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, telsizden anons yaparak denetime katılan polislerin öncelikle güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini istedi. Denetlemelerin vatandaşların huzuru için yapıldığını vurgulayan Yıldız, anonsta vatandaşların özgürlük alanlarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Daha sonra denetlemelere katılan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada "Suç ve suçluyla mücadele bizim birinci önceliğimiz. Asla uyuşturucu, terör ve benzeri suç gruplarına müsaade etmeyeceğiz. Adanamızı huzurlu ve güvenli bir şehir haline getirmek bizim mutlak sorumluluğumuzdur" dedi.

Yıldız, uygulama sırasında arama yapılan bir otomobilde bulunan iki kız çocuğuna ise oyuncak hediye etti. Uygulama gece yarısına kadar devam etti. 

YARALI POLİSİ ZİYARET ETTİ

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, asayış uygulaması sırasında motosikletin çarpması sonucu yaralanan polis memuru İlker Kaplankıran'ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yaralı polis Kaplankıran'ın doktorlarından durumu hakkında bilgi alan Yıldız, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Alkollü kişiler patlayan lastiği değiştirirken yolda sızıp kaldı16 Eylül 2017 Cumartesi 17:06
  • Antalya`nın dev projesine onay çıktı!16 Eylül 2017 Cumartesi 17:01
  • PTT'ye 5 bin yeni personel alınacak16 Eylül 2017 Cumartesi 16:59
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor16 Eylül 2017 Cumartesi 16:57
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı İran'a gidiyor16 Eylül 2017 Cumartesi 16:56
  • Hastanede fare skandalı ile ilgili flaş gelişme16 Eylül 2017 Cumartesi 16:54
  • Silopi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi16 Eylül 2017 Cumartesi 16:53
  • Beton mikseri maraton koşanların arasına daldı, paniği neden oldu16 Eylül 2017 Cumartesi 16:51
  • ABD'li komutanın yüzüne söyledi! İzni vermeyeceğiz16 Eylül 2017 Cumartesi 16:50
  • Traktör şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı16 Eylül 2017 Cumartesi 16:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim