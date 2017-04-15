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Didier Drogba futbol kulübüne ortak oldu

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Didier Drogba futbol kulübüne ortak oldu
Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'nın artık Amerika'da bir futbol kulübü var.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Didier Drogba, Amerika’da yaşayan Galatasaraylı işadamı Berke Bakay ile yeni bir ortaklığa adım attı. Drogba, Berke Bakay’ın sahibi olduğu Phenoix Rising Futbol Kulübü’ne ortak oldu. Drogba ile görüşmelerin yılbaşından önce başladığını ve titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakay, “Drogba marka bir isim. Hem oyunculara hem kulüp yöneticilerine bilgilerini aktardığında daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. Drogba’nın Galatasaraylı olması benim için büyük bir mutluluk. Doğru kararı verdiğimize çok eminim. Birlikte büyük başarılara imza atacağız” dedi.

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