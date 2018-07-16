Didier Deschamps tarihe geçti

2018 FIFA Dünya Kupası final maçında Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 1998'de de aynı başarıyı gösteren Horozlar, böylece tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, hem futbolcu hem de teknik adam olarak Dünya Kupası kazanan üçüncü isim oldu ve adını tarihe yazdırdı.

1998 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda futbolcu olarak yer alan Didier Deschamps, şimdi de teknik direktörlük koltuğunda aynı sevinci yaşadı. Deschams Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer'den sonra bu başarıyı yakalayan üçüncü isim oldu.

Fransa'nın başında 49 yaşında Dünya Kupası'nı kazanan Didier Deschamps, Franz Beckenbauer'in ardından (1990'da 44 yaşında) bu kupayı kazanan en genç ikinci teknik direktör oldu.