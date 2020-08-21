Didem'den yatak pozu

Didem Soydan, bir derginin kapak çekimi sırasında giydiği transparan kıyafetle adeta büyüledi. Çekim esnasında sık sık kıyafetini düzelten cesur model, frikik vermemek için oldukça çabaladı.

Ünlü model Didem Soydan, Instagram hesabından paylaştığı videoda giydiği transparak kıyafetiyle büyüledi. Bir derginin kapak çekimi sırasında giydiği kıyafetle zor anlar yaşayan Soydan, bu anları Instagram hesabından da paylaştı.

Soydan’ın takipçileri, bu video karşısında hayran kalmakla yetindi. Yatakta poz veren ünlü modelin, beyaz transparan kıyafetiyle frikik vermemek için video boyunca göğüslerini kapatmak için uğraştığı görüldü. Didem Soydan’ın paylaştığı bu video, kısa sürede binlerce beğeni aldı.