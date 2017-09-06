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Didem Soydan'ın yatak odası pozu!

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Didem Soydan'ın yatak odası pozu!
Didem Soydan'ın yatak odasından yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sıkça konuşulan Didem Soydan bu kez yatak odasından bir kareyi paylaştı. Güzel manken gelebilecek olumsuz yorumların önüne geçme adına da paylaşımlarını yoruma kapattı. Didem Soydan'ın bu paylaşımı kısa süre içinden 15 binden fazla kişi tarafından beğenildi. Didem Soydan daha önce de yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelmişti.

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