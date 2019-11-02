Model Didem Soydan da Cadılar Bayramı akımına katılan isimlerdendi. Soydan, Cadılar Bayramı için saçlarına perma yaptırdı. Pembe bir elbise giyen Soydan’ın derin göğüs dekoltesi de dikkat çekti. Kırmızı bir gözlük takan Soydan, 1970’lerin popüler gece kulübü Studio 54’teki kadınlara benzedi.
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DİDEM SOYDAN’IN HALLOWEEN POZU!
Ünlü model Didem Soydan, Cadılar Bayramı'nda 1970'lerin kadınları gibi oldu.
Etiketler: Didem Soydan Cesur Poz, Seksi, halloween, cadılar bayramı, göğüs dekoltesi
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VİDEO GALERİ
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- 10:04 - MESUT ÖZİL VE AMİNE GÜLŞE ÇİFTİ DE CADILAR BAYRAMI’NI KUTLADI!
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- 09:21 - ‘TOPKAPI SARAYI’NI, RESTORASYON FACİASI BEKLİYOR’
- 09:10 - KARAR CÜBBELİ’NİN DÜNÜRÜNE AİT KAÇAK VİLLA İÇİN Mİ ALINDI?
- 16:33 - ALEYNA TİLKİ CADILAR BAYRAMI’NDA KENDİSİ OLDU!
- 16:07 - CAVİT ÇAĞLAR’A AİT OLAY TV VE OLAY FM KAPANDI!
- 14:09 - CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İZMİR’DE TOPLANDI!
- 13:44 - "BUGÜNE KADAR ÖPÜŞME SAHNEM OLMADI!"
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- 12:49 - HEİDİ KLUM’UN HALLOWEEN KOSTÜMÜ MİSAFİRLERİ ŞOKA UĞRATTI!
- 12:28 - 56 YAŞINDAKİ YONCA EVCİMİK’TEN BİKİNİLİ PERFORMANS!
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