DİDEM SOYDAN’IN HALLOWEEN POZU!

Ünlü model Didem Soydan, Cadılar Bayramı'nda 1970'lerin kadınları gibi oldu.

Model Didem Soydan da Cadılar Bayramı akımına katılan isimlerdendi. Soydan, Cadılar Bayramı için saçlarına perma yaptırdı. Pembe bir elbise giyen Soydan’ın derin göğüs dekoltesi de dikkat çekti. Kırmızı bir gözlük takan Soydan, 1970’lerin popüler gece kulübü Studio 54’teki kadınlara benzedi.