Didem Soydan'ın fotoğraf isyanı

Ünlü model kişisel hesabından paylaştığı fotoğrafın kendisine ait olmadığını söyledi

Ünlü model Didem Soydan'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraf olay yaratmıştı.

Bazı haber siteleri ve takipçileri fotoğraftaki kişinin Didem Soydan'ın kendisi olduğunu iddia edince, ünlü model isyan etti.

Fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını söyleyen Soydan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçek duygumu ifade edemem bir takım küfür içerir, sonra davalık olup haksız duruma düşersem de deliririm."

Ama bu fotoğrafı paylaşıp ardından tepki alması sonucu kendisinin olmadığını söyleyen Didem Soydan takipçileri "Sen değilsen neden sen paylaşıyorsun?" şeklinde öfkelerini belli etti.