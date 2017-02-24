  • BIST 88.664
  • Altın 144,472
  • Dolar 3,5726
  • Euro 3,7844
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAltının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde

Didem Soydan'ın fotoğraf isyanı

»
Didem Soydan'ın fotoğraf isyanı
Ünlü model kişisel hesabından paylaştığı fotoğrafın kendisine ait olmadığını söyledi

Ünlü model Didem Soydan'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraf olay yaratmıştı.

Bazı haber siteleri ve takipçileri fotoğraftaki kişinin Didem Soydan'ın kendisi olduğunu iddia edince, ünlü model isyan etti.

Fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını söyleyen Soydan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçek duygumu ifade edemem bir takım küfür içerir, sonra davalık olup haksız duruma düşersem de deliririm." 

Ama bu fotoğrafı paylaşıp ardından tepki alması sonucu kendisinin olmadığını söyleyen Didem Soydan takipçileri "Sen değilsen neden sen paylaşıyorsun?" şeklinde öfkelerini belli etti.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gamze 'evet' dedi?23 Şubat 2017 Perşembe 15:10
  • Şimdi moda bu!23 Şubat 2017 Perşembe 14:59
  • Didem çıldırdı!23 Şubat 2017 Perşembe 14:55
  • Niye ağladı?23 Şubat 2017 Perşembe 14:39
  • Kim Kardashian'ın bir kaseti daha çıktı23 Şubat 2017 Perşembe 14:09
  • Mesut'un çok mesut aşkı23 Şubat 2017 Perşembe 13:29
  • İşte Çağatay Ulusoy'un aşkı!23 Şubat 2017 Perşembe 12:19
  • Meryem Uzerli pilotları yaktı!..23 Şubat 2017 Perşembe 12:11
  • Bir poz için sandalyeye çıkmış!23 Şubat 2017 Perşembe 12:04
  • Ünlü iş adamı model sevgilisiyle yakalandı.22 Şubat 2017 Çarşamba 16:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim