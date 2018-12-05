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Didem Soydan'ın 70 milyon liralık hayali

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Didem Soydan'ın 70 milyon liralık hayali
Manken Didem Soydan, BeStyle dergisine maskeli pozlar verdi. Didem Soydan “2019’da ilk hediyen ne olsun istersin?” sorusuna bakın ne cevap verdi!

İstediğin gibi bir kadın oldun mu? İstediğim kadın olmak için daha çok yolum var.

Kadına şiddetin arttığı şu son dönemlerde neler söyleyeceksin? Bu konu ile ilgili söylenecek yığınla şey var. Bu konuda elimden geleni ardıma koymuyorum. Seslerini duyurmaya çalışıyorum. Takip ettiğim davalar da var, peşindeyim.

Makyaj çekimimizde nasıl bir kadını canlandırdın? Ağustos ayında yaptığımız Beman kapak çekiminde adından da anlaşılacağı üzere bir erkek dergisinin kapağındaydım, çok maskülen bir çekimdi. BeStyle Magazine ile tamamen doğal, ıslak saç ve neredeyse yok denecek kadar az bir makyajla, bana en yakın halimle karşınızdaydım. Bu ay için çektiğimiz makyaj çekimimde ise, Gülüm’ün dediği gibi, biraz rock’n roll havası, biraz da glam tadında olan harika bir çekim çıktı ortaya.

Maskeler sana ne ifade ediyor? Ben çok fazla cilt ürünü kullanan biriyim. Önceden Türkiye’de bulunmazdı, her türlü kozmetik malzemesini yurt dışından alırdık. Bu ürünler çekimlerde hayat kurtarıyor çünkü. Kısacası çok fazla maske kullanırım, hatta kendim evde de hazırlarım.

2019’da ilk hediyen ne olsun istersin? 2019 yılbaşı için aldığım milli piyango biletine yüklü miktarda para çıksın isterim. 

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